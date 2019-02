BASEL/BERLIN (dpa-AFX) - Nachdem ein ICE aus Berlin in Basel entgleist ist, müssen Reisende bis mindestens einschließlich Dienstag in Basel mit Beeinträchtigungen rechnen. Der Zugverkehr ist in der Stadt zwischen dem Bahnhof SBB und dem Badischen Bahnhof bis mindestens Dienstag unterbrochen, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am Montagmorgen sagte. Reisende müssen auf die Straßenbahn oder den Bus umsteigen. Das betreffe etwa Zugfahrende, die von Deutschland über Basel in Richtung Zürich oder Bern fahren wollen.

Am Sonntagabend war ein ICE aus Deutschland mit rund 240 Menschen an Bord in Basel entgleist. Verletzte gab es dabei den Angaben zufolge nicht. Ein Waggon war nach Angaben der Schweizer Bahn SBB bei der Zufahrt zum Bahnhof SBB aus den Schienen gesprungen. Zunächst hatte die Deutsche Bahn mitgeteilt, auch der Triebkopf sei entgleist. Der ICE 373 war auf dem Weg von Berlin-Ostbahnhof nach Interlaken Ost gewesen./krk/DP/fba

AXC0161 2019-02-18/13:17