Die innogy SE will in zwei Solarparks in Kanada mit einer Gesamtleistung von 57 MW investieren, ohne dabei auf öffentliche Fördermittel zurückzugreifen. Sowohl der Baubeginn als auch die Inbetriebnahme der Photovoltaik-Kraftwerke sind nach Aussage von innige für dieses Jahr vorgesehen. "Nachdem wir letzten Monat angekündigt hatten, dass wir unser spanisches Solarprojekt Alarcos ohne staatliche Förderung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...