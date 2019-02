Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Telefonica vor Jahreszahlen von 10,00 auf 9,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die jüngsten Währungsentwicklungen habe er seine Prognosen für den operativen Cashflow der Jahre 2019 und 2020 um durchschnittlich 10 Prozent reduziert, schrieb Analyst Giovanni Montalti in einer am Montag vorliegenden Studie. An seinen Umsatz- und Ergebnisschätzungen (Ebitda) für den spanischen Telekomkonzern habe er nur geringe Änderungen vorgenommen./edh/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2019 / 22:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-02-18/13:41

ISIN: ES0178430E18