Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Puma SE nach Quartalszahlen von 490 auf 480 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Zahlen seien zwar solide ausgefallen, die Prognose für das Ergebnis in diesem Jahr habe aber etwas enttäuscht, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte daher die Gewinnschätzungen (EPS) für den Sporthersteller mit Blick auf die Jahre 2019 und 2020./bek/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2019 / 09:40 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2019 / 12:00 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-02-18/13:47

ISIN: DE0006969603