Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt Benckiser nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7500 Pence belassen. Der Konsumgüterkonzern habe ein gutes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Andrew Wood in einer am Montag vorliegenden Studie. Umsatz und Ergebnis je Aktie seien über den Erwartungen ausgefallen. Der Ausblick für 2019 sei zwar durchwachsen, doch anstatt der befürchteten Margenverschlechterung habe das Management nun eine stagnierende Profitabilität in Aussicht gestellt./tav/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2019 / / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-02-18/13:50

ISIN: GB00B24CGK77