Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesbank: Deutsche Konjunktur startet verhalten ins neue Jahr

Die deutsche Wirtschaft ist nach Einschätzung der Bundesbank verhalten ins neue Jahr gestartet, dürfte aber trotzdem weiter wachsen. In ihrem aktuellen Monatsbericht für Februar weist die Bundesbank einerseits auf schwache Auftragseingänge und Stimmungsdaten aus der Industrie hin, sie macht aber andererseits auch auf den anhaltenden Boom im Bausektor und die guten Rahmenbedingungen für den privaten Konsum aufmerksam. "Die konjunkturelle Grundtendenz bleibt voraussichtlich auch nach der Jahreswende verhalten", heißt es in dem Bericht.

Deutsche Maschinenbauer steigern Exporte trotz Handelskonflikte

Die Maschinenbauer in Deutschland haben trotz vieler Verunsicherungen auf dem Weltmarkt ihre Exporte 2018 deutlich steigern können. Insgesamt wurden Maschinen und Anlagen für 177,8 Milliarden Euro ausgeführt - ein Plus von 5,3 Prozent zum Vorjahr. Das bedeutete eine Exportquote von 79,2 Prozent, gemessen an der gesamten Produktion, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mitteilte.

Ifo-Institut: EU muss bei US-Autozöllen mit Zöllen antworten

Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung fordert die Europäische Kommission auf, im Fall von US-Strafzöllen auf europäische Autos mit Sanktionen ihrerseits zu antworten. "Die EU muss reagieren durch Strafzölle auf US-Importe", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. "Am Ende ist es natürlich ein Negativsummenspiel. Beide Seiten verlieren. Aber die EU kann das nicht einfach passieren lassen, sondern man wird antworten müssen."

Esma baut vor für No-Deal-Brexit

Die für die Wertpapier- und Marktaufsicht zuständige European Securities and Markets Authority (Esma) hat angekündigt, dass für den Fall eines No-Deal-Brexits drei zentrale Gegenparteien mit Sitz in Großbritannien ihre Dienste in der EU weiterführen dürfen. Bei den drei Gesellschaften handelt es sich um LCH Limited, ICE Clear Europe Limited and LME Clear Limited, wie die Esma mitteilte.

Ifo-Institut will Hartz-IV-Bezieher bei Mehrarbeit belohnen

Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung fordert eine grundlegende Reform des deutschen Grundsicherungssystems, um Arbeit zu belohnen und Menschen aus Sozialleistungen zu holen. "Unser gegenwärtiges System ist schädlich, denn es bestraft Leistung dort, wo sie sich besonders lohnt: Wenn man durch eigene Anstrengung der Abhängigkeit von Sozialleistungen entkommen will", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

SPD profitiert von Kurswechsel - CDU nicht

Der mit dem großen Sozialstaatspaket vollzogene Schwenk der SPD nach links wird von den Wählern honoriert, während sich die Aufarbeitung der Flüchtlingspolitik für die CDU nicht auszahlt. Wie aus dem neuesten Trendbarometer für die Fernsehsender RTL und N-TV hervorgeht, steigt die SPD in der Umfrage um 2 Prozentpunkte auf 17 Prozent. CDU und CSU büßen hingegen nach der internen Debatte um die Aufnahme von Flüchtlingen und die offene Grenze zwei Punkte ein. Die Union fällt auf 29 Prozent.

Eurobarometer deutet auf Abstrafung der großen Parteien bei Europawahl

Obwohl das Vertrauen in die Europäische Union bei den Bürgern auf dem höchsten Stand seit über acht Jahren ist, deutet sich für die Europawahl eine Abstrafung der großen Volksparteien an. Das geht aus einer Eurobarometer-Umfrage im Auftrag der EU-Kommission hervor, die knapp 100 Tage vor der Europa-Wahl veröffentlicht wurde.

EU-Kommission würde auf US-Autozölle "schnell und angemessen" reagieren

Die EU hat für den Fall der Verhängung von Strafzöllen der USA auf europäische Autos rasche Vergeltungsmaßnahmen angedroht. Die EU-Kommission werde in diesem Fall "schnell und angemessen reagieren", sagte ein Sprecher von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Brüssel. Die EU hoffe aber vorerst weiter auf einen "positiven" Verlauf der Handelsgespräche mit Washington.

Merkel reist zum Gipfel von EU und Arabischer Liga nach Ägypten

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist am kommenden Wochenende zum Gipfeltreffen der Europäischen Union und der Liga der Arabischen Staaten nach Ägypten. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz an. Merkel werde an dem Gipfel am Sonntag, den 24. und Montag, den 25. Februar in Sharm El Sheikh teilnehmen, zu dem erstmals die Staats- und Regierungschefs beider Seiten zusammenkommen werden.

Bundesregierung will bis Sommer Blockchain-Strategie vorlegen - Kreise

Die Bundesregierung startet zur Blockchain-Technologie einen Konsultationsprozess mit Firmen und Verbänden und will nach Angaben aus Regierungskreisen im Sommer eine Strategie daraus ableiten. "Die Bundesregierung will verstehen, welche Potenziale es gibt", sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter des Finanzministeriums in Berlin. In einem ersten Schritt starte in dieser Woche ein Konsultationsprozess. "Bis zum Sommer soll eine Blockchain-Strategie vorliegen", hieß es.

Österreich rechnet nicht mit gemeinsamer EU-Position zu IS-Kämpfern

Österreich rechnet nicht mit einer gemeinsamen Position der EU zur Forderung von US-Präsident Donald Trump, gefangene ausländische IS-Kämpfer zurückzunehmen. "Es wird nicht eine Antwort geben", sagte Außenministerin Karin Kneissl beim Treffen mit ihren EU-Kollegen in Brüssel. "Es wird verschiedene Antworten durch verschiedene Regierungen geben." Aus ihrer Sicht gelte es, "jede einzelne Biografie sich wirklich klar anzusehen".

Sieben britische Abgeordnete treten aus Labour-Partei aus

In Großbritannien sind sieben Angeordnete aus der oppositionellen Labour-Partei ausgetreten. Sie begründeten ihren Schritt mit dem Umgang von Parteichef Jeremy Corbyn mit dem Brexit und mit Antisemitismus-Vorwürfen. Die Abgeordneten Chuka Umunna, Luciana Berger, Ann Coffey, Angela Smith, Chris Leslie, Mike Gapes und Gavin Shuker wollen im Unterhaus nun eine eigene Fraktion bilden und nennen sich "Die Unabhängige Gruppe".

Britisches Parlament wirft Facebook bewusste Verstöße gegen Datenschutz vor

Das britische Parlament hat Facebook bewusste Verstöße gegen Datenschutz- und Wettbewerbsrecht vorgeworfen. "Unternehmen wie Facebook, die sich selbst vor und über dem Gesetz sehen, sollte es nicht erlaubt werden, sich wie 'digitale Gangster' in der Online-Welt aufzuführen", heißt es in einem Bericht, dem eine 18-monatige Untersuchung vorausgegangen war.

Australien sieht "staatlichen Akteur" hinter Hackerangriffen vor Wahl im Mai

Nach einem Hackerangriff auf politische Parteien und das Parlament in Australien vor der Wahl im Mai sieht die Regierung Hacker im Staatsauftrag in der Verantwortung. "Unsere Cyberexperten gehen davon aus, dass ein hochentwickelter staatlicher Akteur für diese böswillige Tat verantwortlich ist", sagte Premierminister Scott Morrison vor den Abgeordneten.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2019 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.