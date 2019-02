Betreiber plant die Bereitstellung von virtualisierten HetNet- und Kernlösungen von Parallel Wireless, um mobile Breitbanddienste anzubieten und eine Grundlage für 5G zu schaffen



Nashua, New Hampshire (ots/PRNewswire) - Parallel Wireless, Inc., der führende Anbieter der weltweit ersten umfassenden Software-basierten und einheitlichen Netzwerklösung für alle Generationen der Mobilfunkkommunikation (2G, 3G, 4G und 5G), gab heute bekannt, dass sich Kalimat Telecom, für eine Tochtergesellschaft von Kuwait's Trade Links, Parallel Wireless entschieden hat, um sein mobiles Breitbandnetzwerk im Irak aufzubauen.



Nach Angaben von GSMA Mobile Economy: Bericht über den Nahen Osten und Nordafrika 2018 verfügt der Irak über eine drahtlose Internetdurchdringungsrate von nur 52 % und bietet damit eine hervorragende Gelegenheit für Telekommunikationsdienstleister in diesem Markt. Schlechte Infrastruktur und hohe Betriebskosten behindern derzeit die Entwicklung.



Kalimat erkannte die mangelnde Flexibilität alter Mobilfunklösungen, um der irakischen Bevölkerung, die sehnlichst gewünschten digitalen Dienste anzubieten. Mit den vollständig virtualisierten HetNet- und Kernlösungen von Parallel Wireless kann Kalimat ein verteiltes und virtualisiertes mobiles Breitbandnetzwerk bereitstellen, das drahtlose Dienste für Verbraucher und Unternehmen in der gesamten Region kostengünstig und in einem kürzeren Zeitrahmen anbietet. Die softwarebasierte Parallel Wireless-Architektur ermöglicht eine einfache Bereitstellung und die notwendige Flexibilität, um den sich ändernden Anforderungen dieses Marktes gerecht zu werden. Es soll eines der größten vollständig virtualisierten kommerziellen mobilen Breitbandnetze in der Region werden.



Mit Parallel Wireless wird die Gesamtkapital- und Betriebskostenbelastung sowie die Komplexität beim Aufbau und der Verwaltung des Netzwerks durch die Netzwerkautomatisierung deutlich reduziert. Infolgedessen stellt das Highspeed-Mobilfunknetz der Region eine Reihe fortschrittlicher neuer Sprach- und Datendienste für Privathaushalte und Unternehmen zur Verfügung und fördert damit die Digitalisierung der Gesellschaft.



Unterstützende Aussagen



Wilson Varghese, Group CEO Trade Links und CEO von Kalimat Telecom, erklärte: "Wir haben uns ursprünglich für Parallel Wireless entschieden, weil für uns ihre Innovationskraft im Bereich Open RAN und Virtualisierung und ihre Zusammenarbeit mit einigen der weltweit führenden MNOs ausschlaggebend waren. Unsere Entscheidung wurde während der gesamten anfänglichen Bereitstellungsphase mehrfach bestätigt. Wir waren von der Geschwindigkeit, mit der wir von der Testphase zu Projektumsetzung übergehen konnten, immer wieder beeindruckt. Der gesamte Prozess nahm nur sehr wenig Zeit in Anspruch, sodass wir die für den Projekterfolg erforderlichen Kernleistungen schnell virtualisieren und unseren Kunden, ob auf dem Land, in Vororten oder in der Stadt, einen besseren Service bieten konnten".



Amrit Heer, Head of Business Development, EME, Parallel Wireless, sagte: "Wir fühlen uns im Rahmen unseres Auftrags verpflichtet, einen Beitrag zur Beseitigung der digitalen Kluft zu leisten. Wir arbeiten mit Partnern wie Kalimat Telecom zusammen, um ihnen die Bereitstellung kostengünstiger Kommunikation mit vereinfachter Installation und der Flexibilität und Nachhaltigkeit unserer Software für neue Projekte im Bereich des drahtlosen Netzwerkausbaus zu ermöglichen. Dies senkt die Kosten für den Aufbau oder die Modernisierung von Mobilfunknetzwerken und bietet allen Menschen auf der Welt ausreichende Kommunikationsmöglichkeiten".



Informationen zu Kalimat Telecom



Kalimat Telecom Ltd. ist einer der führenden Telekommunikationsanbieter im Irak, der Sprachkommunikations- und Datendienste für Haushalts-, Unternehmens- und Privatkunden im ganzen Land anbietet. Kalimat Telecom möchte Arbeitsplätze für die irakische Bevölkerung schaffen und sie unterstützen und sieht im Irak einen der attraktivsten Wachstumsmärkte der Welt. Wir leisten unseren Beitrag, um einen immer besseren internationalen Ruf für den neuen Irak aufzubauen. Kalimat Telecom ist ein führender Telekommunikationsanbieter, der den Sprachdatenverkehr und den Datentransfer der irakischen Verbraucher zwischen verschiedenen Regionen des Landes regelt und so für eine verbesserte Verbindungsqualität, eine schnelle Rechnungsstellung und höhere Einnahmen sorgt.



