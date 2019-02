FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass die Skyway Capital Inc., Saint Lucia, eine Vermögensanlage in Form von Anteilen, die eine Beteiligung am Ergebnis eines Unternehmens gewähren, in Deutschland anbietet.

