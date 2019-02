(shareribs.com) London 18.02.2019 - Kupfer verbessert sich am Montag leicht, gestützt von einem anhaltenden Optimismus hinsichtlich der Handelsgespräche zwischen China und den USA. Zudem zeigen sich wachsende Risiken beim Angebot. Die Handelsgespräche zwischen China und den USA scheinen in der vergangenen Woche vorangekommen zu sein. Entsprechende Äußerungen von US-Präsident Trump am Freitag und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...