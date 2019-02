Familiäre Bauen-Energie-Messe. Es ist wirklich nicht leicht, eine treffende Überschrift für diese Messe zu finden. "Schlecht besuchte Bauen-Energie-Messe: Rezession?" wollte ich dann doch nicht nehmen, denn ich weiß ja nicht den Grund, warum heuer so wenig los war. Von Freunden hörte ich gar "In einer Stunde bist Du durch, da ist nix los!", aber das war eindeutig falsch. Ich ging am letzten Tag hin, am 17.2.19, um 13 Uhr, und ich war sicher, ich würde zwei Stunden bleiben, denn ich gehe mit offenen Augen durch die Messe. Leider sperrte die Messe am Sonntag schon um 17 Uhr zu, und in vier Stunden hatte ich noch nicht einmal die Hälfte der Halle A durch, von der Halle B ganz zu schweigen. Man darf also wirklich niemandem glauben. Tatsächlich konnte ...

