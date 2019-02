Alacris Theranostics schließt Crowdfunding-Kampagne bei Seedmatch erfolgreich ab DGAP-News: Alacris Theranostics GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung Alacris Theranostics schließt Crowdfunding-Kampagne bei Seedmatch erfolgreich ab 18.02.2019 / 15:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Alacris Theranostics schließt Crowdfunding-Kampagne bei Seedmatch erfolgreich ab * Maximalziel von EUR 800.000 bereits weit vor dem geplanten Kampagnenende erreicht * Über einen Zeitraum von gut 70 Tagen haben sich insgesamt 651 Kleinanleger und Privatinvestoren an der Kampagne beteiligt * Alacris plant, das eingesammelte Kapital für die nationale und internationale Markteinführung seiner computergestützten Technologie für die personalisierte Tumoranalyse zur Optimierung von Krebstherapien einzusetzen Berlin, 18. Februar 2019 - Die Alacris Theranostics GmbH, Vorreiter in der Entwicklung innovativer Technologien zur Personalisierung der Präzisionsmedizin, hat über Deutschlands führende Crowdfunding-Plattform Seedmatch eine Crowdfunding-Kampagne erfolgreich abgeschlossen. Im Laufe der am 06. Dezember 2018 gestarteten Kampagne hat Alacris das Fundinglimit von EUR 800.000 bereits weit vor dem geplanten Ende der Kampagne erreicht. Die Kampagne: 73 Tage, 651 Investoren, EUR 1.230 durchschnittliches Investitionsvolumen Über 73 Tage haben insgesamt 651 Kleinanleger und Privatinvestoren die Gelegenheit genutzt, sich mit durchschnittlich EUR 1.230 am Unternehmenserfolg der Alacris Theranostics zu beteiligen und in die vielfach ausgezeichnete Technologie des Unternehmens zu investieren. Der Wunsch der Geldgeber, mit einem Investment etwas zu bewirken und dabei zu helfen, Krebstherapien wirkungsvoller zu machen, spiegelt sich im großen Erfolg der Kampagne wider - nach nur drei Stunden und dreißig Minuten war die erste Fundingstufe von EUR 100.000 erreicht, nach nur drei Tagen die zweite Stufe von EUR 250.000 und nach 12 Tagen hatte Alacris mit EUR 500.000 bereits 60 Prozent des Fundinglimits von EUR 800.000 eingesammelt. "Wir freuen uns sehr über das große Vertrauen, das uns und unserem Ansatz zur Bekämpfung von Krebs im Rahmen der Kampagne von unseren Investoren entgegengebracht wurde. Ich möchte mich dafür bei allen Investoren ganz herzlich bedanken," sagt Dr. Bodo Lange, Geschäftsführer der Alacris Theranostics GmbH. "Krebs ist immer noch eine der häufigsten Todesursachen in den Industrienationen, obwohl große Fortschritte im Verständnis der Krankheit und der Entwicklung neuer Behandlungsmethoden gemacht wurden. Leider sind die klinischen Behandlungsoptionen je nach Tumorart noch immer nicht so effizient, wie man hoffen würde. Unsere einzigartige Comprehensive Molecular Tumor Analysis (CMTA)-Technologie zur personalisierten Tumoranalyse kann Ärzten helfen, signifikant verbesserte Therapieansätze zu identifizierten. Der Erfolg dieser Kampagne wird uns dabei helfen, unsere Infrastruktur und unser Team zu verstärken, um die CMTA weiter zu vermarkten - zuerst in Deutschland und dann in Europa." Der Erfolg: Die Unterstützung vieler Investoren, um sich in einem der wachstumsstärksten Märkte zu positionieren und mit neuer Technologie Krebs zu bekämpfen Der von Alacris adressierte Markt für personalisierte Medizin oder Präzisionsmedizin gehört heute mit einem prognostizierten Wachstum von jährlich 14,7 Prozent und einem geschätzten Gesamtwert von US$ 25 Milliarden im Jahr 2025 zu den vielversprechendsten und wachstumsstärksten Märkten der Gesundheitsbranche. Der wichtigste Wachstumstreiber dieses Marktes ist die Erkenntnis, dass jeder Mensch und damit auch jeder Patient anders ist und eine Therapie umso wirksamer ist, je genauer sie auf den einzelnen Patienten zugeschnitten ist. Dies gilt ganz besonders in der Krebsbehandlung, denn auch Tumore unterscheiden sich und auch hier gilt, je besser eine Therapie auf die Besonderheiten des zu behandelnden Tumors angepasst wird, desto höher sind ihre Erfolgschancen. Die von Alacris entwickelte CMTA-Technologie zur personalisierten Tumoranalyse setzt genau hier an und unterstützt eine individuelle, auf das molekulare Profil des Patienten und vor allem seines Tumors abgestimmte Therapieauswahl. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Kampagne verfügt Alacris nun über finanzielle Mittel, um sich in diesem Markt weiter zu positionieren und die nationale und internationale Kommerzialisierung seiner CMTA voranzutreiben. Die geplanten Investitionen in die Erweiterung der Geschäftstätigkeit und des Marketings, Personal, Automatisierung und Infrastruktur werden helfen, die Kapazität, Sichtbarkeit und Marktpräsenz des Unternehmens weiter auszubauen und die CMTA preislich noch attraktiver und damit mehr Ärzten und Patienten zugänglich zu machen. Die Zukunft: Mit dem "digitalen Patienten" per Mausklick zur richtigen Therapie Damit der Krebs erfolgreich bekämpft werden kann, muss eine Therapie an die individuellen Eigenheiten eines Tumors angepasst werden. Dafür analysiert Alacris in der CMTA sowohl das Genom (die Erbinformation) des Tumors, als auch des Patienten. Wichtige zusätzliche Informationen gewinnt sie vor allem aber auch durch die genaue Analyse des Transkriptoms des Tumors, also der Bereiche des Genoms, die ausgelesen werden und somit im Tumor biologisch aktiv sind. Nach Auswertung werden die gewonnenen Informationen mit eigenen sowie auch mit denen in großen öffentlichen Krebs-Datenbanken abgeglichen und für den Arzt in einen klaren Bericht, der tumorspezifische molekulare Daten, wichtige molekulare Veränderungen und therapeutische Optionen beinhaltet, integriert. Während herkömmliche Methoden gerade mal 10 - 300 Gene der gesamten Erbinformation des Tumors untersuchen, betrachtet Alacris Informationen aus allen rund 21.000 Genen des Tumors und des Patienten, vor allem aber auch die Informationen aus der Analyse des Transkriptoms. Die Alacris Technologie liefert damit Größenordnungen mehr potentiell klinisch relevante Informationen als jede andere Untersuchungsmethode auf dem Markt. In der Zukunft will Alacris mit Hilfe des Potenzials seiner CMTA-Technologie noch einen Schritt weiter gehen. Per Mausklick zur richtigen Behandlung - das ist die Vision des Berliner Unternehmens. Dabei macht sich Alacris einen Ansatz aus der Industrie zunutze, der nicht nur von Automobilherstellern für ihre Entwicklungen verwendet wird: die Simulation im Computermodell. An einem "digitalen Zwilling" sollen laut Unternehmen behandelnde Ärzte zukünftig bereits im Vorfeld einer Therapie ermitteln können, welches Medikament bei ihrem Patienten überhaupt oder am besten wirkt. Mit Hilfe der Modellierungsplattform ModCellTM, einem einzigartigen Computermodell, das auf Basis der mit CMTA gesammelten Informationen einen "digitalen Zwilling" des Patienten erstellt, kann Alacris die Behandlung mit bis zu 200 unterschiedlichen Medikamente simulieren und bietet dem Arzt so eine wertvolle und vor allem schnelle Entscheidungshilfe bei der Therapiewahl. Über Seedmatch Als Deutschlands erste Plattform für Crowdinvesting demokratisiert Seedmatch seit 2011 die Investitionsmöglichkeiten in junge Startups und Wachstumsunternehmen. Bereits ab 250 Euro können nun auch private Anleger vom wirtschaftlichen Wachstum und der Verjüngung der deutschen Unternehmenslandschaft profitieren. Dabei entscheiden die Investoren individuell, welche Geschäftsideen sie fördern. Gemeinsam konnten so knapp 44 Millionen Euro an innovative Ideen und aufstrebende Entrepreneure vermittelt werden. www.seedmatch.de Über die Alacris Theranostics GmbH Die in Berlin ansässige Alacris Theranostics (www.alacris.de), eine Ausgründung des Max-Planck-Instituts für molekulare Genetik, entwickelt neue Ansätze in der Präzisionsmedizin für die Diagnose, Behandlung und Stratifizierung von Krebspatienten. Von Pionieren der Genom- und Krebsforschung gegründet, fokussiert sich das Unternehmen heute auf die Entwicklung und Kommerzialisierung seiner Kerntechnologie, die Comprehensive Molecular Tumor Analysis (CMTA) zur personalisierten Tumoranalyse. Die CMTA wird bereits in der klinischen Praxis eingesetzt und von Ärzten und Patienten innerhalb und außerhalb Deutschlands (Großbritannien, Schweiz, USA) genutzt. Darüber hinaus besitzt Alacris eine exklusive Lizenz für ModCellTM, die Kernsoftware des Alacris-Geschäftsmodells für Patientendiagnostik, Biomarkeridentifizierung und Arzneimittelentwicklung. Alacris Theranostics ist heute einer der Vorreiter auf dem Gebiet der Präzisionsmedizin, mit dem Ziel, Innovationen aus der Forschung zum Nutzen der Patienten in die klinische Anwendung zu bringen. Pressekontakte
Prof. Hans Lehrach +49 30 8413-1221
Dr. Bodo Lange +49 30 8431-22510
Dr. Solveigh Mähler +49 211 529 252 19

Alacris Theranostics GmbH
Max-Planck-Straße 3
D-12489 Berlin
T: +49 30 8431 2250