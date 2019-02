Schnell und trotzdem perfekt - immer wieder müssen sich Softwareentwickler diesem Dilemma stellen und eine meist folgenschwere Entscheidung in die ein oder andere Richtung fällen. Angesichts der Digitalisierung, die im hohen Takt Innovationen erforderlich macht, entstehen dadurch viele Probleme. Schliesslich können es sich im internationalen Wettbewerb nur wenige Unternehmen leisten, Produkte erst dann auf den Markt zu bringen, wenn sie sich in jedem nur denkbaren Szenario bewährt haben.

Der Philosoph, Statistiker und Finanzmathematiker Nassim Taleb hat sich ausführlich mit dem Spagat zwischen Geschwindigkeit und Qualität auseinandergesetzt und den Begriff der Antifragilität geprägt. Konkret versteht er darunter Lösungen, die durch Fehler nicht aus dem Takt gebracht werden können.

Wie sich das Konzept in der Praxis umsetzen lässt, zeigt die Harting Technologiegruppe, ein Weltmarktführer, der in Biel mechatronische Komponenten für Automobilbau, Industrie, Medizintechnik und Sensorik sowie Steckverbindungen fertigt. Bereits seit 2011 beschäftigt sich das Unternehmen intensiv mit den Themen Digitalisierung und Industrie 4.0. Im gleichen Zug stellte das Unternehmen seine Softwareentwicklung auf agile Methoden um und arbeitet seitdem mit «minimum viable products». Bei diesen "minimal machbaren Produkten" wird der Komplexitätsgrad sukzessive gesteigert. Eine Erweiterung um neue Funktionen erfolgt erst dann, wenn sich diese in der Praxis bewährt haben und sie die Benutzer als einfach und vorteilhaft in der Bedienung beurteilen.

Da Harting bei der Umsetzung dieser Philosophie auf Microservices aus der Cloud zurückgreift, ist es unkomplizierter, einzelne Teile der Software zu verwerfen und von Grund auf neu zu gestalten. Fehler ...

