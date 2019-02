Im Herbst 2019 startet die Universität Luxemburg ein zweijähriges Interdisciplinary Space Master Programm. Ziel dieses in Zusammenarbeit mit der Luxembourg Space Agency ausgearbeitetem Master-Studienprogramm ist es Studenten die ingenieurwissenschaftliche Fähigkeiten für die Raumfahrtindustrie und fundierte Kenntnisse für das Management der mit der Raumfahrt in Zusammenhang stehenden Geschäftsaktivitäten zu vermitteln.

Etienne Schneider, Deputy Prime Minister and Minister of the Economy; Stéphane Pallage, Rector of the University of Luxembourg; Claude Meisch, Minister for Higher Education and Research University of Luxembourg (Photo: Business Wire)