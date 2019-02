»Wir machen alles außer Schiene.« So beschrieb Dr. Mirko-Alexander Kahre das Tätigkeitsfeld des Logistikunternehmens DB Schenker. Dessen 2016 bezogene Konzernzentrale in Essen bietet rund 900 Mitarbeitern in Open Space Arbeitsplätzen Raum. In dem achtstöckigen, vollverglasten Gebäude fasst »Desigo CC« von Siemens Building Technologies die HLK-, Raumautomation inklusive Licht- und Medientechniksteuerung sowie die Sicherheitsgewerke zusammen.

»Perfekte Raumbedingungen helfen, uns auf unsere Aufgaben zu konzentrieren. Premium Offices geben uns das gute Gefühl rundum sicher zu sein. Und dass wir uns darauf verlassen können, dass dieser Komfort nicht zu Lasten der Umwelt geht«, fasst Uwe Großmann zusammen. Er ist Leiter des Solution- und Servicegeschäfts der Siemens-Division Building Technologies in Deutschland.

Die zentrale Gebäudemanagement-Plattform vernetzt Zutrittskontrolle, Brand- und Einbruchmeldeanlage, Videosystem, Heizung und Kühlung miteinander. Im Einzelnen umfasst dies: 560 Raumautomationsregler, Verschattung mit 2.000 Jalousien, ein Zutrittskontrollsystem mit 40 Siport-Lesern und eine EN54-konforme FC2080 Brandmeldeanlage mit 1.500 Rauchwarnmeldern. Dazu kommen ...

