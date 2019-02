=== *** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Jahresergebnis, London 06:45 AU/BHP Billiton Group plc, Ergebnis 1H, Melbourne *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, Jahresergebnis, Heidelberg *** 07:00 DE/Sartorius AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK), Göttingen *** 07:30 FR/Danone SA, Jahresergebnis, Paris *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Dezember 09:00 DE/Oberlandesgericht Braunschweig, Verkündungstermin zur Abgasthematik 09:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede zur Eröffnung der Lateinamerika-Konferenz der Deutschen Wirtschaft, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Dezember 10:00 DE/Osram Licht AG, HV, München 10:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede beim "Digitising Europe Summit", Berlin 10:30 DE/ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss, Vorstellung Frühjahrsgutachten des Rates der Immobilienweisen, Berlin 10:30 DE/Umweltbundesamt, Vorstellung Rohstoffbericht, Berlin *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten Januar Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +20.800 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,0% zuvor: 4,0% *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Februar PROGNOSE: -14,0 Punkte zuvor: -15,0 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +25,0 Punkte zuvor: +27,6 Punkte 11:15 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an der "European Parliamentary Week 2019", Brüssel *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q, Bentonville *** 13:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminster Le Maire, Pressestatement zu Handel, europäische Industriepolitik und Batteriezellfertigung, Berlin 14:50 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) an der University of Delaware, Newark 15:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Le Maire sowie EZB-Direktor Praet, Teilnahme am Allianz-Forum "Europa zwischen Aufbruch und Frustration", Berlin 18:00 DE/Stuttgarter Landtag, Rede von EU-Kommissionspräsident Juncker zur Zukunft Europas ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

