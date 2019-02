Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-02-18 / 15:10 *Pressemitteilung* *Rechtsanwalt Stefan Waldherr* *Insolvenzverwalter der sonoVTS GmbH, Eching* *Happy End für insolventen TV-Übertragungsspezialisten:* *SONOVTS ist gerettet und will mit neuem Investor durchstarten* *Insolvenzverwalter Stefan Waldherr realisiert innerhalb von acht Wochen Fortführungslösung für Geschäftsbetrieb* Eching/Landshut, 18. Februar 2019. Nur acht Wochen nach dem Insolvenzantrag hat SONOVTS, ein international agierender Spezialist für Übertragungstechnik und die Ausstattung von Sendestudios für Großereignisse, wieder eine dauerhafte Zukunftsperspektive. "Wir haben die Verhandlungen mit einem neuen Investor schnellstmöglich zu einem erfolgreichen Abschluss bringen können. Damit können der Geschäftsbetrieb in vollem Umfang am bisherigen Standort fortgeführt und die Arbeitsplätze in Eching erhalten werden. Wir können auch nahtlos alle Kundenaufträge und Projekte weiterführen", teilten Geschäftsführer Franz Olbert und Insolvenzverwalter Stefan Waldherr von der Kanzlei JAFF?? Rechtsanwälte Insolvenzverwalter heute mit. Das erst im Dezember an den neuen Standort in Eching bei Freising gezogene Unternehmen hatte Insolvenzantrag gestellt, um den Betrieb wieder auf eine neue wirtschaftlich stabile Basis zu stellen. "Das ist uns in Rekordzeit geglückt. Der Geschäftsbetrieb wird dazu in die neu gegründete SONOVTS Media GmbH eingebracht, hinter der ein privater Investor steht. Die SONOVTS Media übernimmt auch die Mitarbeiter und die laufenden Projekte", so Geschäftsführer Stefan Krömer. Zusammen mit Insolvenzverwalter Stefan Waldherr informierte er auch bereits die Mitarbeiter vor Ort. "Es ist nicht nur die schnellstmögliche, sondern im Interesse der Mitarbeiter wie der Gläubiger und Kunden auch die bestmögliche Lösung", erläuterte Rechtsanwalt Stefan Waldherr den Mitarbeitern. Der mittelständische Betrieb ist Hersteller von Übertragungswagen sowie Sende- und Produktionsanlagen und stellt auch mietweise Übertragungstechnik für sportliche Großereignisse zur Verfügung. Eine Alleinstellung hat SONOVTS mit seinen "HDQLINE Broadcast Displays". Sie erfüllen alle Anforderungen der am Markt verfügbaren Technologien, insbesondere HDR-Preview und Schnittstellen der neuen IP Technologie. Zu den Auftraggebern von SONOVTS gehören Hörfunk- und Fernsehsender sowie Produktionsunternehmen aus aller Welt, genauso wie Organisationen wie die FIFA. Zu den Referenzprojekten der SONOVTS zählen unter anderem die Fußball-Weltmeisterschaften 2014 und 2018 sowie die Olympischen Spiele 2014 in Sotschi (Russland) sowie 2016 in Rio de Janeiro (Brasilien). Entstanden ist SONOVTS 2013 aus der Fusion zweier bis dahin eigenständiger Gesellschaften. Zuletzt erwirtschaftete das Unternehmen mit knapp 100 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 28 Mio. Euro. "SONOVTS bleibt damit als international gefragter Partner für Übertragungen von sportlichen oder politischen Großereignissen im Geschäft. Mit dem neuen Investor können wir jetzt mit neuer Power durchstarten", so Geschäftsführer Franz Olbert. *Weitere Informationen* *Stefan Waldherr *ist Fachanwalt für Insolvenzrecht, seit 1992 als Insolvenzverwalter tätig und leitet die Niederlassungen von JAFF?? Rechtsanwälte Insolvenzverwalter in Nürnberg und Landshut. Er wird von einer Vielzahl von Insolvenzgerichten in ganz Bayern regelmäßig als Insolvenzverwalter bzw. Sachwalter berufen. Zuletzt war er als Sachwalter maßgeblich an der erfolgreichen Sanierung der Meiller GHP beteiligt, des Marktführers für individualisierte Kundenkommunikation und Dialogmarketing in Europa. Das Amtsgericht Landshut bestellte ihn als Insolvenzverwalter für die sonoVTS GmbH. *JAFF?? Rechtsanwälte Insolvenzverwalter zählen *seit mehr als zwei Jahrzehnten zu den führenden Kanzleien in den Bereichen Insolvenzverwaltung, Insolvenzrecht und Prozessrecht, insbesondere in komplexen und grenzüberschreitenden Verfahren, in Deutschland. *Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:* Medienkontakt für den Insolvenzverwalter: Sebastian Brunner Tel.: +49175/5604673 E-Mail: sebastian.brunner@brunner-communications.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Sebastian Brunner Communications 2019-02-18 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 777045 2019-02-18

