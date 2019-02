DUISBURG (dpa-AFX) - Der Stahlhändler Klöckner & Co rechnet für das laufende erste Quartal mit einem deutlichen Gewinnrückgang. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen dürfte mit voraussichtlich 20 bis 30 Millionen Euro deutlich unter dem Vorjahreswert liegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montag überraschend mit. Im Jahr zuvor hatte der Konzern ein operatives Ergebnis von 56 Millionen Euro erwirtschaftet. Der Aktienkurs sackte nach Bekanntwerden um über 4 Prozent ab.

Eine Prognose für das gesamte Geschäftsjahr will Klöco mit den Jahreszahlen für 2018 am 12. März bekanntgeben. Für das gesamte Vorjahr hatte das Unternehmen zuletzt im Oktober ein leicht steigendes operatives Ergebnis zum Vorjahreswert 220 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Das Konzernergebnis sollte "deutlich positiv" werden./men/he

