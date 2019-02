Hamburg (ots) - Der Startschuss ist gefallen! In Hamburg findet im Juli das erste World of Movement-Festival statt. Movement, Martial Arts, Dance und Yoga stehen dann in der stylisch, urbanen Event-Location "Edelfettwerk" in Hamburg im Fokus und können in Workshops und Co. aktiv gecheckt werden.



Mit "Dont't follow. Move!" wendet sich World of Movement (kurz: WOM) an seine Zielgruppe. Klingt in Zeiten, in denen vermeintlich jeder Follower in der Fitness-Szene für den Erfolg zählt, paradox. Ist es aber nicht! Denn klar, auch World of Movement möchte auf seinem frischem Instagram-Account @wom_events gern Tausende von "Fans" haben, aber nicht um jeden Preis oder der Fame wegen. World of Movement will von denen gefolgt werden, die eine wahre Passion für Bewegung haben und deshalb ihr Movement Life mit der Welt teilen.



Mit seiner Philosophie, seinem Lifestyle und seinen Sport-Trends präsentiert sich die Plattform World of Movement auf seinem ersten Festival am 20. und 21. Juli 2019 in Hamburg. Zwei Tage lang finden in den Stages Movement, Martial Arts, Dance und Yoga die unterschiedlichsten Workshops und Kurse statt. Aussteller aus den Bereichen Fashion und Lifestyle bieten die dazu passenden Produkte und (Mitmach)-Aktionen an. Und das neuste Healthy Food verkauft aus Food Trucks oder Drinks serviert in einer der fünf Bars darf dabei natürlich nicht fehlen! Ebenso eine Sundowner-Party am Samstag.



All das findet im 5.000 qm großen Edelfettwerk statt. Ein ehemaliges Industriegelände, das ebenfalls für ein Fitness Event alles andere als mainstream ist: Viele kleine Räume im Innenbereich, die mit Charakter gestaltet sind, sowie einer Outdoor Beach Club Area, Dachterrassen und Chill out-Flächen. Eben der perfekte Ort für das erste, einzigartige World of Movement-Festival.



Stellt sich jetzt nur noch die Frage, wer sind die Macher von World of Movement? Ein bunter Haufen an Leuten, die sich in der Medienwelt gefunden haben. Dort aber unterschiedlichste Jobs haben. Auch der sportliche Background ist nicht unbedingt eins. Aber eines ist ihnen gemein: Ein besonderer Bewegungsdrang und die Begeisterung daran, die Kraft, Geschicklichkeit und Freiheit des Körpers zu spüren, die Grenzen auszuloten und etwas für sich zu tun - nicht etwa für den Spiegel oder der "Influencer Fame" wegen.



Alle Informationen rund um das Fitness Festival, das Programm, den Ticketkauf und die anderen Stories rund um World of Movement lassen sich auf der Website unter www.world-of-movement.de finden!



World of Movement-Festival 20. und 21. Juli 2019 Edelfettwerk, Schnackenburgallee 202, 22525 Hamburg



Pressekontakt: Christiane Kaufhollt Mail: presse@world-of-movement.de