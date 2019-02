Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Angaben zur Entwicklung des Wirtschaftswachstums in Deutschland haben im 4. Quartal 2018 nicht positiv überraschen können, so die Analysten der Nord LB.Gemeldet worden sei eine Veränderungsrate von lediglich 0,0% Q/Q. Angesichts der bereits negativen Wachstumsrate im 3. Quartal habe eine technische Rezession in der größten europäischen Volkswirtschaft also nur ganz knapp vermieden werden können. Diese Nachricht sei natürlich nicht dazu angetan, die aktuell wieder ausgeprägten Konjunktursorgen bei einigen hochrangigen EZB-Offiziellen stärker in den Hintergrund treten zu lassen. In diesem Umfeld verankere sich die ohnehin schon beobachtbare Tendenz hin zu niedrigeren Kapitalmarktzinsen in Euroland. ...

