Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, befindet sich in der Defensive um 96,70. Dollarindex mit Risikobereitschaft schwächer Der Index steht unter Verkaufsdruck, da er sich in einer Abwärtskorrektur vom Freitag Jahreshoch aus dem Bereich der 97,40 befindet, während die Liquidität durch den US Feiertag ...

