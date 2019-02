Mainz (ots) -



Montag, 25. Februar 2019, 22.25 Uhr Erstausstrahlung



Jedes Jahr ziehen Tausende junger Frauen nach Los Angeles, um den Durchbruch als Schauspielerin zu schaffen. Ihre Karrieren verlaufen zumeist in der Grauzone zwischen kleinen Nebenrollen in großen Filmen und großen Rollen in kleinen Filmen. Getragen vom minimalistisch-folkigen Soundtrack Cherilyn MacNeils blickt der Dokumentarfilm "A Song of an unknown Actress" (Deutschland/USA 2019) auf fünf Leben, die zwischen überlebensnotwendigen Restaurantjobs, einer Endlosschleife von Castings und der großen Hoffnung auf eine Karriere in Hollywood changieren. 3sat zeigt den Film von Peter Göltenboth und Florian Giefer am Montag, 25. Februar 2019, um 22.25 Uhr in seiner "Dokumentarfilmzeit" in Erstausstrahlung.



2015 ergatterte Nicole Coulon eine kleine Sprechrolle an der Seite von Emma Stone in "La La Land". Trotz des großen Erfolgs des mehrfach oscarprämierten Films spielt sich ihr Alltag immer noch zwischen Aushilfsjobs und Castings ab. Gina Slattery kam bereits vor mehr als zehn Jahren nach Los Angeles und muss sich nach Zeiten bitterster Armut und Obdachlosigkeit eingestehen, dass ihr Weg an dieser Stelle zu Ende ist. Die britische Senkrechtstarterin Chloe Farnworth kam mit der Prämierung als "New Face of the Year" der Film- und Fernsehakademie BAFTA nach Los Angeles und baut seither zielstrebig und geduldig ihre Karriere auf. Amanda Markowitz hat nach unzähligen kleinen Rollen in Filmen und TV-Serien begonnen, als Filmproduzentin ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Auch in einer Schauspielerfamilie aufgewachsen zu sein, wie Charlie Taylor, führt in Hollywood nicht zwingend zum Durchbruch. Taylor hat die Achterbahnfahrt der Karriere ihres Vaters hautnah miterlebt, lässt sich jedoch von seinem Scheitern nicht entmutigen und geht selbstbewusst und konsequent ihren eigenen Weg.



Trotz aller Frustration und Verzweiflung über die konstante Ablehnung steckt in jedem Vorsprechen die eine große Chance. Und jede Schauspielaspirantin, die es in Hollywood zu etwas gebracht hat, hatte zuvor auch durch diese Phase gehen müssen. So schwebt das große Versprechen über dem grauen Alltag, und "A Song of an unknown Actress" verdichtet die einzelnen Lebensläufe zu einer kollektiven Erfahrung an einem Ort, an dem für jede und jeden alles möglich scheint.



