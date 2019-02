Eine Kaufempfehlung von Warburg Research hat den Aktien von Hapag-Lloyd zum Wochenauftakt gut getan. Die Papiere der Reederei hatten bereits am Freitag im späten Handel einen Schlussspurt hingelegt und somit knapp über ihrem Eröffnungskurs geschlossen. Am Montag-Nachmittag verbuchten sie zeiteweise ein Plus von mehr als sechs Prozent auf 26,36 Euro und waren damit in dem Kleinwerte-Index SDax an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...