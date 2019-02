Hapag-Lloyd AG: Moody's hebt Hapag-Lloyd Kredit Rating auf B1 an DGAP-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Rating Hapag-Lloyd AG: Moody's hebt Hapag-Lloyd Kredit Rating auf B1 an 18.02.2019 / 16:48 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hamburg, 18. Februar 2019 Moody's hebt Hapag-Lloyd Kredit Rating auf B1 an Die Rating Agentur Moody's hat Hapag-Lloyd's corporate family rating (CFR) von B2 auf B1 angehoben und gleichzeitig das Rating für die unbesicherten Anleihen der Hapag-Lloyd AG von Caa1 auf B3 verbessert. Der Ausblick bleibt stabil. Das verbesserte Rating würdigt Hapag-Lloyd's positive Entwicklung insbesondere durch die Integration der United Arab Shipping Company Limited (UASC). In diesem Zusammenhang konnten durch konsequentes Kostenmanagement und Effizienzsteigerungen die Verschuldung weiter abgebaut und Finanzmittelüberschüsse erzielt werden, fasste Moody's in seiner heute veröffentlichten Pressemitteilung zusammen. Das angehobene Rating spiegelt Hapag-Lloyd's Fähigkeit wider, die durch die UASC-Integration erwarteten Synergien zu realisieren, wodurch Kostensteigerungen aufgrund höherer Treibstoffpreise teilweise kompensiert wurden. Hapag-Lloyd hat die Verschuldung seit dem Zusammenschluss mit UASC deutlich reduziert und es wird erwartet, dass der Schuldenabbau fortgesetzt wird. Moody's berücksichtigt zugleich die angemessene Liquiditätsreserve und die Erwirtschaftung von Finanzmittelüberschüssen seit 2017 sowie Hapag-Lloyd's Fähigkeit, weiterhin Zahlungsmittelüberschüsse zu erzielen, die den künftigen Schuldenabbau unterstützen. Dank der modernen und effizienten Flotte von Hapag-Lloyd konnten die operativen Aufwendungen pro TEU auch bei gestiegenen Treibstoffkosten gesenkt werden. Der stabile Ausblick von Moody's spiegelt die Erwartung einer stetigen Geschäftsentwicklung aufgrund der starken Marktposition von Hapag-Lloyd wider, trotz möglicher Kostensteigerungen und einem volatilen Umfeld für die Frachtraten. "Wir freuen uns sehr, dass die enorme Hingabe und das Engagement unseres Teams bei der Implementierung unseres Businessplans durch das angehobene B1-Rating und den stabilen Ausblick von Moody's positiv gewürdigt wurden. Auch zukünftig bleiben ein konsequentes Kostenmanagement sowie der weitere Schuldenabbau wesentliche Ziele unserer Finanzagenda, während wir unsere Strategy 2023 weiter implementieren," sagte Nicolás Burr, Finanzvorstand von Hapag-Lloyd. Über Hapag-Lloyd Mit einer Flotte von 222 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,6 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 12.500 Mitarbeitern an Standorten in 127 Ländern in 394 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 2,6 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 120 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. Disclaimer Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten einhergehen. Solche Aussagen stützen sich auf eine Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Pläne, die ihrer Natur nach erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können deutlich von den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens und den erwarteten Ergebnissen abweichen. Kontakt: Heiko Hoffmann Senior Director Investor Relations Hapag-Lloyd AG Ballindamm 25 20095 Hamburg Telefon +49 40 3001-2896 Fax +49 40 3001-72896 Mobil +49 172 875-2126 18.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Hapag-Lloyd AG Ballindamm 25 20095 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40 3001 - 2896 Fax: +49 (0) 40 3001 - 72896 E-Mail: ir@hlag.com Internet: www.hapag-lloyd.com ISIN: DE000HLAG475 WKN: HLAG47 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 777077 18.02.2019 ISIN DE000HLAG475 AXC0216 2019-02-18/16:48