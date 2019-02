Durch den Betrieb unter Hochleistung erzeugen elektrische Systeme in aktuellen Elektrofahrzeugen elektromagnetische Interferenzen (EMI). So wird beispielsweise durch das schnelle Aufladen einer Batterie in kurzer Zeit ein hoher Energietransfer mit einer Stromstärke von bis zu 400 A durchgeführt. Auf diese Weise entstehen starke Störsignale, die zu Fehlfunktionen bei zahlreichen elektrischen Komponenten führen können - beispielsweise im Batteriemanagementsystem, in elektronischen Motorantriebssteuerungen, bei Sensoren und Sicherheitssystemen.

Bisherige Entstörfilter zum Schutz empfindlicher elektronischer Komponenten benötigen einen Stromschienenfilter mit bis zu 21 Ringkernen, wodurch das Gewicht der EMI-Filter ansteigt und sie wichtigen Platz im engen Antriebsstrang belegen. Schaffner hat deshalb stromkompensierte Drosseln für Stromstärken von 80 bis 400 A entwickelt, die bereits mit nur einem Kern die erforderliche EMI-Performance erbringen (Bild 1).

Die Drosseln sind nur halb so schwer wie herkömmliche Lösungen und benötigen nur etwa ein Viertel des bisherigen Platzes. Dadurch lassen sie ...

