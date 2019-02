Wer meint, dass die USA eine Nation der Hybrid- und Elektrofanatiker ist, irrt. Überproportional hoch sind die Anteile elektrifizierter Fahrzeuge allenfalls in Bundesstaaten wie Kalifornien, New York oder Florida. Der ganz überwiegende Teil der Zulassungen sind Fahrzeuge mit einem konventionellen Be ...

Den vollständigen Artikel lesen ...