Die OMV Aktiengesellschaft ("OMV") teilt gemäß § 135 Abs. 2 BörseG 2018 mit, dass sie am 15. Februar 2019 die folgende Beteiligungsmeldung gemäß den §§ 130 ff BörseG 2018 erhalten hat: Überblick 1. Emittent: OMV Aktiengesellschaft 2. Grund der Mitteilung: Sonstiges 3. Meldepflichtige Person Syndikat (§ 133 Z 1 BörseG 2018) ______________________________________________________________________________ |_______Name/Nachname_______|________Sitz_________|___________Staat____________| |Mubadala Petroleum and | | | |Petrochemicals Holding |Abu Dhabi |Vereinigte Arabische Emirate| |Company_L.L.C______________|_____________________|____________________________| |Österreichische Bundes- und|Wien |Österreich | |Industriebeteiligungen_GmbH|_____________________|____________________________| 4. Namen der Aktionäre: 5. Datum der Schwellenberührung: 13.02.2019 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person ______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | |Prozentanteile| Stimmrechte, | | | | | der | die die | |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte | | |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten| | |gehören (7.A) | Instrumente | | | | | |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 56,40 % | 0,00 % | 56,40 % | 327 272 727 | |Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 56,40 % | | 56,40 % | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________| Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: ____________________________________________________________________________ |A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________| | |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_| | ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | | Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | |____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____| |AT0000743059|_______________|____184_581_798|_______________|________56,40_%| |_Subsumme_A_|__________184_581_798__________|____________56,40_%____________| ______________________________________________________________________________ |B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_| | | | | Anzahl der | | | Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil | | Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte| |______________|_______________|______________|_____können_____|_______________| |______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________| ______________________________________________________________________________ |B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_| | Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil| |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der | |___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_| |___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________| 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: _____________________________________________________________________________ | | | | Direkt | Direkt | | | | | Direkt | gehaltene | gehaltene |Total von| |Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte| Finanz-/ | beiden | | | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige | (%) | | | | | (%) |Instrumente| | |_______|______________________|____________|___________|____(%)____|_________| | 1 |Government of Abu | | | | | |_______|Dhabi_________________|____________|___________|___________|_________| | 2 |Mubadala Investment | 1 | | | | |_______|Company_PJSC_(MIC)____|____________|___________|___________|_________| | 3 |Mubadala Development | 2 | | | | |_______|Company_PJSC_(MDC)____|____________|___________|___________|_________| |___4___|Invest_Co_1_Limited___|_____3______|___________|___________|_________| | |Mubadala Petroleum and| | | | | | 5 |Petrochemicals Holding| 3 | 24,90 %| | 24,90 %| |_______|Company_L.L.C_(MPPH)__|____________|___________|___________|_________| |___6___|Republik_Österreich___|____________|___________|___________|_________| | |Österreichische | | | | | | 7 |Bundes- und | 6 | 31,50 %| | 31,50 %| | |Industriebeteiligungen| | | | | |_______|GmbH__________________|____________|___________|___________|_________| 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht: Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: Die mit gegenständlicher Meldung insgesamt gemeldeten ca 56,40% Aktien an der OMV Aktiengesellschaft wurden bislang zu ca 24,90% von IPIC direkt gehalten, während ca 31,50% von der Österreichischen Bundes- und Industriebeteiligungen GmbH (ÖBIB) gehalten und der IPIC für Zwecke dieser Meldung aufgrund des bestehenden Syndikatsvertrages zwischen IPIC und ÖBIB zugerechnet wurden. Sämtliche bisher von IPIC gehaltenen Aktien wurden mit Wirkung zum 13. Februar 2019 auf die Mubadala Petroleum and Petrochemicals Holding Company L.L.C (MPPH) übertragen. MPPH ist dem bestehenden Syndikatsvertrag beigetreten. MPPH steht zu 99% im Eigentum der Mubadala Development Company PJSC (MDC) und zu 1% im Eigentum der Invest Co 1 Limited (InvestCo). InvestCo ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der MDC. MDC ist wiederum eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Mubadala Investment Company PJSC (MIC), IPICs Muttergesellschaft. IPIC und MPPH sind daher beide hundertprozentige, direkte (IPIC) bzw. indirekte (MPPH) Tochtergesellschaften des gleichen Anteilseigners MIC, der wiederum vollständig im Eigentum der Regierung von Abu Dhabi steht. Rückfragehinweis: OMV Aktiengesellschaft Andreas Rinofner, Public Relations Tel.: +43 (1) 40 440-21427; e-mail: public.relations@omv.com Florian Greger, Investor Relations Tel.: +43 (1) 40 440-22421; e-mail: investor.relations@omv.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

