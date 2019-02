Die Kryptowährung Bitcoin hat weiter an Wert verloren und notiert seit Jahresbeginn in etwa auf demselben Niveau. Es hat sich zuletzt wenig getan, doch in die neue Woche ist der Kurs gut gekommen. Es ging heute um rund 5 % nach oben. Ganz ausgestorben ist die Kryptowährung also noch nicht, an die glorreichen Zeiten knüpft der Kurs allerdings zurzeit auch nicht an.

