(shareribs.com) London 18.02.2019 - Der Preis für die Unze Aluminium hat am Montag ein Rekordhoch erreicht. Die anhaltend enge Angebotslage sorgt für Unterstützung. In Windschatten dessen geht es auch für den Goldpreis nach oben. Die immer strengeren Abgasnormen für Neufahrzeuge haben die Nachfrage nach Palladium in den letzten Jahren kräftig steigen lassen. Das Edelmetall wird in Abgaskatalysatoren ...

