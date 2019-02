Die EU-Kommission kündigte für diesen Fall schnelle Vergeltungsschritte an. Die Reaktion werde "rasch und angemessen" sein, sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde am Montag. Die Bundesregierung setzt weiter auf eine Verhandlungslösung.Das US-Handelsministerium hatte Präsident Donald Trump am Sonntag eine Einschätzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...