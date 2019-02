In Berlin wurden jetzt Pläne für eine multimodale Verkehrs-App vorgestellt, mit der die Busse und Bahnen, Sharing-Angebote, Taxis und On-Demand-Services in der Hauptstadt künftig zusammengefasst werden sollen. Der Name der neuen Plattform lautet Jelbi (von Berlinerisch "Jelb" für "Gelb"). Die Funktionen der innovativen Verkehrs-App reichen von der Routenplanung über die Reservierung bis zum Bezahlvorgang. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...