Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat zum Wochenauftakt vor allem dank der schwergewichtigen Nestlé besser abgeschnitten als andere wichtige Börsen in Europa. Der SMI markierte am Montagnachmittag gar ein neues Jahreshoch bei 9'295 Punkten. In der Vorwoche hatte der Schweizer Leitindex bereits 2,7 Prozent zugelegt. Momentan würden die Börsen über schwache Wirtschaftsdaten oder Gewinnwarnungen etwa aus den USA hinwegsehen, kommentierte ein Marktbeobachter das Geschehen. Jede Meldung über vermeintliche Fortschritte hin zu einer Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China werde mit steigenden Kursen quittiert.

Zudem würden die Kurse von der Hoffnung getrieben, dass das Fed seine lockere Haltung in der Geldpolitik beibehalten und die EZB mit der geldpolitischen Wende ihrerseits noch sehr lange warten wird. Wie lange der Aufwärtstrend anhält, sei jedoch ungewiss, und enttäuschende Konjunkturzahlen könnten den Risikoappetit der Anleger bald wieder dämpfen, lauten pessimistischere Stimmen. Auch mit Blick auf die Bewertungen hiess es: "Wir sind so hoch wie seit einem Jahr nicht mehr. Da ist etwas Vorsicht angezeigt." Aus den USA kamen derweil wegen eines Feiertages keine weiteren Impulse.

Der Swiss Market Index (SMI) stieg

