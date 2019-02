Der GBP/USD konsolidierte in den letzten Stunden seine Kursgewinne und schwankt in der Nähe seiner Tageshochs. Heute Morgen kletterte das Paar mit 1,2937 Dollar auf den höchsten Stand seit letztem Mittwoch. In den letzten Stunden pendelte der Kurs des britischen Pfunds seitwärts in einer engen Spanne zwischen 1,2910 und 1,2932 Dollar. Das Pfund Sterling ...

