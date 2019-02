Spinat enthält nicht so viel Eisen, wie einst gedacht. Dennoch ist er so gesund wie vielseitig. Spinat ist ein Frischgemüse, das je nach Aussaattermin Frühlings-, Sommer- oder Winterspinat heisst. Die Saison in der Schweiz dauert von März bis November. Ein kleiner Teil der Spinaternte landet frisch im Verkaufsregal. Der grösste Teil wird von der Nahrungsmittelindustrie...

Den vollständigen Artikel lesen ...