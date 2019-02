Verbindet agile Bereitstellung mit Strategieplanung und schlankem Portfoliomanagement, um die Transformation zu beschleunigen und Innovationen voranzutreiben

Die heutigen, zunehmend wettbewerbsorientierten und gestörten Märkte erfordern von Teams und Unternehmen eine schnelle Anpassung und Bereitstellung innovativer Produkte, Lösungen und Kundenerfahrungen. Während agile Arbeitsweisen zu positiven Ergebnissen in einzelnen Teams geführt haben, stellt die optimale Nutzung von Agilität in der gesamten Organisation eine Herausforderung dar wie kann die Umsetzung in Teams für größere Initiativen skaliert und auf Geschäftsergebnisse konzentriert werden, um Veränderungen und Ergebnisse voranzutreiben? Die Planview-Lösung für Lean und Agile Delivery löst diese Herausforderung, indem sie agile Bereitstellung mit strategischer Planung und Lean-Portfolio-Management verbindet, um Geschäftsziele schneller zu erreichen.

The Planview solution for Lean and Agile delivery connects strategic planning, lean portfolio management, and work delivery. (Graphic: Business Wire)

"Als Planview im Dezember 2017 mit LeanKit zusammenkam, haben wir unsere Vision zu Arbeits- und Ressourcenmanagement (Work and Resource Management, WRM) deutlich erweitert, um dem agilen Unternehmen zu dienen", so Patrick Tickle, Produktleiter von Planview. "Seitdem haben die sich verändernde Arbeitswelt und die dynamische Wettbewerbslandschaft erdbebenartige Veränderungen erlebt und bestätigen unsere Vision, die umfassendsten WRM-Lösungen auf dem Markt anzubieten. Planview kombiniert die Leistungsfähigkeit von Lean und Agile Delivery mit Portfoliomanagement und ermöglicht es Teams und Unternehmen, skalierte Agilität (Agile-at-Scale) für die Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen zu nutzen, die ihre Unternehmen verändern und Kunden begeistern."

Mit der Lean und Agile Delivery-Lösung von Planview können Entwicklungsleiter und Agile CoEs die Bereitstellung teamübergreifend skalieren, indem sie die Planung koordinieren, Abhängigkeiten verwalten und kontinuierliche Verbesserung fördern. Geschäftsführer, PMOs und Unternehmensarchitekten können die strategische Ausrichtung sicherstellen, Ergebnisse messen, Finanzzahlen verfolgen, Nachfrage und Kapazität ausbalancieren und Führungskräften Transparenz bieten. Und die Teams können die Bereitstellung beschleunigen und gleichzeitig dezentrale Entscheidungen treffen und die Flexibilität bewahren, den richtigen Prozess zu finden, ihren Workflow zu optimieren und ihr bevorzugtes agiles Ausführungswerkzeug einzusetzen.

Letztendlich profitieren Unternehmen davon, dass sie zu Folgendem in der Lage sind:

Verbesserung der Produktivität durch Nutzung von Lean-Kennzahlen, um Engpässe zu beseitigen und kontinuierliche Verbesserungen voranzutreiben

durch Nutzung von Lean-Kennzahlen, um Engpässe zu beseitigen und kontinuierliche Verbesserungen voranzutreiben Risikominderung durch frühzeitige Problemlösung durch Visualisierung von Arbeit und Abhängigkeiten

durch frühzeitige Problemlösung durch Visualisierung von Arbeit und Abhängigkeiten Optimieren von Durchsatz und Effektivität mit den richtigen Mitarbeitern in den richtigen Teams, die an den richtigen Prioritäten arbeiten

mit den richtigen Mitarbeitern in den richtigen Teams, die an den richtigen Prioritäten arbeiten Steigerung des Umsatzes durch Verkürzung der Markteinführungszeit von neuen Produkten und Verbesserungen mit kürzeren Vorlauf- und Zykluszeiten

durch Verkürzung der Markteinführungszeit von neuen Produkten und Verbesserungen mit kürzeren Vorlauf- und Zykluszeiten Verringerung der Verschwendung und Beschleunigung von Innovationen durch eine Verschiebung des Finanzierungsniveaus auf der Grundlage ergebnisorientierter Indikatoren und KPIs

Durch die Verbindung von Arbeitsleistung, Lean-Portfolio-Management und Strategieplanung können Unternehmen größere Initiativen schneller und erfolgreicher umsetzen. Sie können skalierte Agilität realisieren vom Team bis zum Unternehmen.

Über Planview

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Arbeits- und Ressourcenmanagement macht Planview es allen Unternehmen leichter, ihre Unternehmensziele zu erreichen. Wir bieten die branchenweit umfassendsten Lösungen für Strategieplanung, Portfolio- und Ressourcenmanagement, Lean und Agile Delivery, Produktportfolio-Management, Capability- und Technologiemanagement, Innovationsmanagement und Collaborative Work Management. Unsere Lösungen umfassen jede Art von Arbeit, Ressourcen und Unternehmen, um die unterschiedlichen Anforderungen verschiedener und verteilter Teams, Abteilungen und Unternehmen zu erfüllen. Mit Hauptsitz in Austin, Texas, beliefert Planview durch seine Kultur der innovativen Technologieführerschaft, fundierter Marktkenntnis und engagierter Gemeinschaften mit mehr als 700 Mitarbeitern weltweit über 5.000 Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.planview.com.

Planview und LeanKit sind eingetragene Marken von Planview, Inc.

Alle anderen hier aufgeführten Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

