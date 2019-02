Ad-hoc Meldung gemäss Börsenrichtlinie

Flamatt, 19. Februar 2019

Der Verwaltungsrat der Comet Group nominiert Patrick Jany als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat schlägt den Aktionären Patrick Jany, CFO von Clariant, als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrates vor. Der Wahlvorschlag für die ordentliche Generalversammlung vom 25. April 2019 erfolgt im Rahmen der Nachfolgeregelung für Lucas Grolimund, der im April 2019 nach 12 Jahren ausscheidet. Patrick Jany wird vorbehältlich seiner Wahl den Vorsitz des Prüfungsausschussesvon Lucas Grolimund übernehmen.

Der Verwaltungsrat ist überzeugt, den Aktionären mit Patrick Jany einen Finanzexperten mit grosser Kapitalmarkterfahrung in den Verwaltungsrat vorschlagen zu können. Die Nomination ist das Ergebnis eines gründlichen Suchprozesses im Rahmen der Nachfolgeplanung des Verwaltungsrats.



"Mit Patrick Jany haben wir eine herausragende Persönlichkeit mit einem starken Leistungsausweis gefunden. Er hat sich während seiner mehr als 20-jährigen Karriere nicht nur ein profundes Wissen über die Finanzbelange eines internationalen und industriell tätigen Unternehmens angeeignet, sondern auch grosse Erfahrung in der Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Kapitalmarktteilnehmern gesammelt. Wir sind daher überzeugt, dass Patrick Jany die Verantwortung als Vorsitzender des Prüfungsausschusses im Verwaltungsrat der Comet Group optimal wahrnehmen kann", so Rolf Huber, Vorsitzender des Nominationsausschusses.

Patrick Jany (51) schloss sein Studium der Business Administration an der Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) ab. Der in der Schweiz lebende Deutsche ist seit 2006 CFO und Mitglied der Konzernleitung des weltweit tätigen Spezialitätenchemieherstellers Clariant mit Sitz in Muttenz. In diesem Unternehmen hatte er seit 1995 verschiedene Positionen im Finanzbereich inne. So war er Leiter des Controllings der Division Pigmente & Additive sowie Regionalverantwortlicher für Clariant in Asien und in Mexiko. In diversen Geschäftsleitungspositionen führte er die Bereiche Finanzen, Personal, IT und die Rechtsabteilung. Später prägte er als Leiter Group Development die strategische Weiterentwicklung sowie die M&A Aktivitäten.

Patrick Jany wird vorbehältlich seiner Wahl am 25. April 2019 als Mitglied des Verwaltungsrates den Vorsitz des Prüfungsausschusses des Verwaltungsrats von Lucas Grolimund übernehmen. Lucas Grolimund gehört dem Verwaltungsrat der Comet Holding AG seit 2007 an und leitete seitdem auch den Prüfungsausschuss. Aus Sicht von Best Practice ist er nach 12 Jahren im Verwaltungsrat nicht mehr unabhängig und stellt sich deshalb an der Generalversammlung 2019 für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung.

Unternehmenskalender

14. März 2019: Publikation Geschäftsbericht

25. April 2019: Generalversammlung

