FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE ERWARTET - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt warten weiter auf frische Impulse. Der Broker IG taxierte den Dax am Dienstag knapp zwei Stunden vor dem Start 0,22 Prozent im Plus auf 11 301 Punkte. Nachdem zu Jahresbeginn Hoffnungen auf eine Lösung der globalen Handelskonflikte eine Markterholung angetrieben hatten, war es dem Dax zuletzt dennoch nicht gelungen, die Hürde von 11 300 Punkten hinter sich zu lassen. Bereits zum Wochenstart trat der Dax unter dem Strich nahezu auf der Stelle, auch weil wegen eines Feiertages in den USA wichtige Impulse fehlten.

USA: - KEIN HANDEL - An den US-Aktienbörsen hat am Montag wegen eines Feiertages kein Handel stattgefunden.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Tendenz aufgewiesen. Nach den kräftigen Kursgewinnen zum Wochenstart stand der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, am Dienstag mit einem Abschlag von 0,48 Prozent leicht unter Druck. Für den Hang Seng in Hongkong ging es mit 0,32 Prozent nicht ganz so stark nach unten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte hingegen leicht um 0,10 Prozent auf 21 302,65 Punkte zu. Am Montag hatte die Aussicht auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China Märkte angetrieben.

DAX 11.299,20 -0,01%

XDAX 11.303,46 -0,17%

EuroSTOXX 50 3.244,79 0,11%

Stoxx50 3.007,50 0,10%

DJIA 25.883,25 1,74% (Freitag)

S&P 500 2.775,60 1,09% (Freitag)

NASDAQ 100 7.055,18 0,47% (Freitag)°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 166,43 0,02%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1299 -0,13%

USD/Yen 110,62 0,03%

Euro/Yen 124,99 -0,11%°

ROHÖL:

Brent 66,24 -0,26 USD

WTI 55,79 +0,20 USD°

