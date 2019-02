18. Februar 2019 - 23:55 Uhr - Wie tags zuvor Ethereum nutzte am Montag auch der Bitcoin die Gelegenheit zum Ausbruch aus seinem Wedge. Wie weit wird er kommen? - Sie sind zwar ausgebrochen. Aber ganz so sicher dürfen sie sich dabei noch nicht fühlen. Noch nicht! Es war für alle Bullen ein wunderbarer Tag. Grün war die vorherrschende Farbe in den Listen. Und in dem einen oder anderen Depot dürfte der Montag für Entspannung und Hoffnung gesorgt haben. Ich möchte gar nicht im Detail darauf eingehen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...