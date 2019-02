Von allen Fahrzeugen in den USA im Jahr 1900 wurden 38 Prozent (33.842 Stück) mit Elektrizität, 40 Prozent mit Dampf und nur 22 Prozent mit Benzin betrieben. Als Henry Ford jedoch günstige gasbetriebene Autos in Serie fertigte, ging der Prozentsatz an Elektrofahrzeugen erheblich zurück. Heute liegt der Anteil der Elektrofahrzeuge auf den Straßen unter einem Prozent. Prognosen gehen allerdings davon aus, dass 65 bis 75 Prozent der leichten Nutzfahrzeuge in den USA elektrisch angetrieben sind.

Seit der Einführung des Toyota Prius 1997 in Japan haben sich Elektrofahrzeuge (EVs) erheblich weiterentwickelt. Fortschrittliche Batterie- und Motortechnologien bieten heute eine Reichweite von 400 km und mehr. Die für 2050 prognostizierte Akzeptanz von EVs beruht jedoch auf bestimmten Voraussetzungen: Erschwinglichkeit der Anschaffung, anhaltend hohe Ölpreise, strengere Gesundheits- und Umweltvorschriften sowie weitere technologische Fortschritte für eine bessere Reichweite und ein schnelleres Aufladen.

Leistungswandlung als Schlüssel

Ein EV weist einen Wirkungsgrad von 59 bis 62 Prozent auf - wenn Batterieenergie in Antriebsleistung für die Räder umgewandelt wird. Hier sind Verbesserungen möglich und es existiert eine Roadmap für leistungsstärkere EVs, die mit neuen Halbleiterschaltern im Antriebsstrang ausgestattet sind.

Entscheidend für eine bessere Reichweite ist die Effizienz bei der Leistungsumwandlung. Dies gilt nicht nur für die Motorantriebselektronik - auch Zusatzfunktionen wie Beleuchtung, Klimatisierung und sogar Infotainmentsysteme verbrauchen einen erheblichen Anteil der Energie. Daher wurden große Anstrengungen unternommen, den Verbrauch dieser Funktionen durch verschiedene Maßnahmen zu reduzieren, zum Beispiel durch den Einsatz von LEDs für die Fahrzeugleuchten. Die verschiedenen Stromwandler, die die Spannung der Hauptbatterie absenken - für diese Funktionen von 400 V auf 12 oder 24 V - können jetzt aktuellste Topologien und Halbleiterbauelemente enthalten, um den besten Wirkungsgrad zu erzielen. Bei nicht sicherheitskritischen Anwendungen werden die mit neuen Technologien einhergehenden Risiken in Kauf genommen (Bild 1).

WBG ideal in der Motorsteuerung

Für den Antriebsstrang ist die Motorsteuerungselektronik entscheidend, sodass Entwickler gezwungen sind, auf Nummer sicher zu gehen und sich an bewährte Technologien zu halten. In der Praxis bedeutete dies den Einsatz von IGBT-Schaltern, die sich seit über 30 Jahren als robust ...

Den vollständigen Artikel lesen ...