Im Juni 2017 läutete Vapiano die Börsenglocke. Der Emissionspreis lag bei 23 Euro pro Aktie. Am 18.2.2019 lag das Tagestief bei 5,26 Euro. Bei der Jahresperformance steht ein Minus von 76,40 Prozent. Somit dürften Anleger weiter zittern. Ob das Papier von Vapiano in absehrbarer Zeit über den Emissionskurs steigt, ist sehr ungewiss. Das Analysehaus RBC hatte am 3.12.2018 ...

