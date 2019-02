Die Handelsgespräche zwischen China und den USA gehen ab heute in Wahington in die nächste Runde. Die US-Börsen waren am Montag wegen eines Feiertags geschlossen, nachdem sie am Freitag mit massiven Kursaufschlägen geendet hatten. Asiens Börsen präsentieren sich am Dienstag uneinheitlich, wobei China schwächer tendiert und Japan leichte Gewinne verbucht. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

