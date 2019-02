FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future kann sich am Dienstag bisher für keine Richtung entscheiden. Zu beobachten war die vergangenen Tage allerdings, dass Rücksetzer schnell für Käufe genutzt wurden. Mit Spannung wird auf die Veröffentlichung des ZEW-Index am Vormittag gewartet. Die Indexkomponente zum Ausblick der konjunkturellen Entwicklung in Deutschland dürfte nach Einschätzung der DZ Bank nochmals gefallen sein. Sorge bereite nicht nur die Ungewissheit, ob ein No-Deal-Brexit vermieden werden könne, auch der andauernde Handelsstreit zwischen den USA und China sowie der EU laste auf den Aussichten. Der erwartete Rückgang der Erwartungskomponente auf minus 19 Indexpunkte läge jedoch noch immer über dem Tiefstand vom Oktober, als das Konjunkturbarometer auf fast minus 25 Indexpunkte gefallen war.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um drei Ticks auf 166,42 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 166,44 Prozent und das -tief bei 166,38 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 6.702 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt zwei Ticks auf 133,17 Prozent.

February 19, 2019

