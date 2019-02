Mit einem Plus von 294 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr hat Deutschland laut dem Ifo-Institut den größten Leistungsbilanzüberschuss der Welt. Er ist höher als der von Russland und Japan zusammen.

Deutschland hat dem Ifo-Institut zufolge 2018 wegen seiner Exportstärke erneut weltweit den größten Überschuss in der Leistungsbilanz erzielt. Mit umgerechnet 294 Milliarden Dollar sei er größer ausgefallen als der von Japan und Russland zusammen, die mit einem Plus von 173 Milliarden beziehungsweise 116 Milliarden Dollar auf Rang zwei und drei folgen. Das ergaben der Nachrichtenagentur Reuters vorliegende Berechnungen der Münchner Forscher. "Damit liegt Deutschland zum dritten Mal in Folge vor allen anderen Ländern", sagte Ifo-Experte Christian Grimme.

Die Daten bergen politischen Zündstoff: Deutschland wird wegen seines enormen Überschusses von US-Präsident Donald Trump kritisiert. Der sieht sein Land im Handel benachteiligt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...