Nur vier Prozent aller Unternehmerkinder wollen die Firma ihrer Eltern übernehmen. Stattdessen machen sich viele lieber mit eigenen Ideen selbstständig - auch aus Angst vor zu großen Fußstapfen.

Wer eine Immobilie kauft, möchte meist Geld anlegen oder Miete sparen. Rudolf Delius hingegen erwarb ein Einfamilienhaus in Bielefeld, um sein Lebenswerk zu retten.

Der Westfale leitet in neunter Generation ein Textilunternehmen, das bereits im Jahr 1722 gegründet wurde. Er entstammt einer Welt, in der sich Erfolg nicht danach bemisst, wie viel Geld man auf dem Konto hat, sondern ob es gelingt, der nächsten Generation ein gesundes Unternehmen zu hinterlassen.

Seine Firma sorgt Delius nicht. Eher schon die Nachfolgebereitschaft der Kinder. Damit seine Töchter Verena und Viktoria früh lernen, wie erfüllend das Unternehmerleben sein kann, kaufte er das Haus in der Innenstadt und überließ es beiden. Seine einzige Bedingung: Die Töchter eröffnen ein Geschäft, das sich selbst finanziert.

Verena und Viktoria sind sich schnell einig: Eine Sushi-Bar soll es werden, denn die gibt es in der Stadt noch nicht. BWL-Studentin Verena schreibt den Businessplan, Abiturientin Viktoria rekrutiert Freunde als Kellner, erstellt Schichtpläne und steht jeden Tag selbst hinter der Theke.

Nach zwei Jahren gibt Viktoria die Leitung des Restaurants zwar wieder auf. Doch in gewisser Weise hat ihr Vater sein Ziel erreicht: Seine Töchter hat das Gründerfieber gepackt - wenn auch anders als geplant. Heute, 20 Jahre später, leitet Verena ein Softwareunternehmen für Kinder-Apps, und Viktoria führt eine eigene Veranstaltungsagentur. Für einen Einstieg in das Familienunternehmen konnte sich keine der beiden begeistern.So wie der Familie Delius ergeht es vielen Unternehmerdynastien. Nach Angaben einer Studie der Förderbank KfW wollen in Deutschland bis 2022 etwa eine halbe Million kleiner und mittlerer Unternehmen ihre Nachfolge regeln. Und nicht immer klappt das so reibungslos wie jüngst bei der Optikerkette Fielmann. Dort verkündete Patriarch Günther, sich weiter zurückzuziehen und die Geschäftsführung seinem Sohn Marc zu übertragen.

Im Gegenteil: Immer weniger Kinder haben Lust, ihren Eltern im Betrieb nachzufolgen oder das unternehmerische Erbe ihrer Verwandten anzutreten. Einen Walzenhersteller in Wittenberg führen? Einen Bremsspezialisten in Bückeburg? Für Tom Rüsen, Leiter des Wittener Instituts für Familienunternehmen, ist klar: "Die Bereitschaft zur Nachfolge lässt nach."

Das belegt auch eine Umfrage von EY. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wollte 2016 von knapp 35.000 Erben weltweit wissen: Können Sie sich vorstellen, den elterlichen Betrieb zu übernehmen - und wenn ja, wann? Das ernüchternde Ergebnis: Weniger als ein Prozent der deutschen Befragten wollte direkt nach dem Studium in das Familienunternehmen einsteigen; fünf Jahre nach dem Abschluss waren es 4,2 Prozent. Damit liegt Deutschland noch unter dem internationalen Durchschnitt von fünf Prozent.Ausgerechnet. In der Mittelstandsrepublik mit ihren Weltmarktführern, die nach dem Zweiten Weltkrieg für einen stetig steigenden Wohlstand sorgten. Im Land der Exportmeister, die qualitätsvolle Maschinen produzieren, hohe Löhne zahlen, zufriedene Mitarbeiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...