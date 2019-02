Zuchwil - Mit dem Schweizer Jungunternehmen eventspine entsteht ein neuer Anbieter im Bereich des intelligenten Wassermanagements. Dabei gehen die Gründer um Hauptaktionär Reza Shahabi (CEO) mit ambitionierten Zielen an den Start: "Wir wollen sicherstellen, dass sauberes Trinkwasser für alle in ausreichender Menge, der nötigen Qualität und zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort verfügbar ist." Es gelte dazu auch ungeplante Ereignisse wie Umweltkatastrophen, Cyberattacken oder Kriege einzubeziehen, Wasserknappheit vorherzusehen und den reibungslosen Betrieb von Wassersystemen zu gewährleisten. Dazu entwickelt eventspine eine Software-Lösung, die mittels Funktionen zur Visualisierung, Überwachung, dem ressourcenschonenden Betrieb und zur Entscheidungsfällung anhand Datanalalyse der nächsten Generation intelligentes Wassermanagement erst möglich macht. Die Plattform soll Zukunftstechnologien wie Cloud-Computing, IoT (Internet of Things) und künstliche Intelligenz integrieren und wird in der Schweiz entwickelt.

Deshalb garantiert eventspine auch für sämtliche involvierten Daten Vertraulichkeit, Integrität und Rückverfolgbarkeit sowie konstante Verfügbarkeit. Shahabi betont: "Die Swissness der Lösung ist im internationalen Markt ein entscheidender Faktor, der Vertrauen schafft. Wir garantieren ein Produkt mit Schweizer Technologie und Schweizer Qualität, welches zudem nicht vom US Cloud Act betroffen ist." Primäre Zielmärkte sind Städte, Regionen und Länder in Afrika und Asien, die von akuter oder chronischer Wasserknappheit betroffen sind. Dafür betreibt das Unternehmen internationale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...