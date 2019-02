Baierbrunn (ots) -



Damit Speisen und Getränke im Kühlschrank länger frisch und genießbar bleiben, sollten sie nach Kälteregionen sortiert werden. Beim klassischen Kühlschrank mit Rückwandverdampfer zirkuliert die Luft: Wärmere Luft steigt nach oben, kalte strömt nach unten. Im Obst- und Gemüsefach ist es nur deshalb wärmer, weil dahinter kein Verdampfer mehr ist. Käse und Joghurt sollten dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" zufolge also ganz nach oben, Zubereitetes ins mittlere Fach. Und im kühlsten Fach darunter bewahrt man am besten Fleisch, Fisch und andere besonders leicht verderbliche Lebensmittel auf. Neuere Kühlschränke verfügen über zusätzliche Kaltlagefächer nahe null Grad: eines für Wurst und Räucherfisch, eines für Obst und Gemüse.



