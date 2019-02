Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,10 Euro belassen. Die meisten spanischen Bank dürften bis 2021 ihre Kapitalziele erreichen, schrieb Analyst Ignacio Ulargui in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Eine Ausnahme stelle Santander dar, die die angestrebte Kernkapitalquote von 12 Prozent leicht verfehlen dürfte./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2019 / 03:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2019-02-19/10:08

ISIN: ES0113900J37