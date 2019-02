Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das grundsätzliche Bild an den Anleihemärkten bleibt unverändert, so die Analysten der DekaBank.Marktteilnehmer würden erwarten, dass der Zinszyklus in den USA angesichts der globalen konjunkturellen Abschwächung seinen Höhepunkt erreicht habe, während in der Eurozone und in anderen Währungsräumen die Möglichkeit zur Einleitung einer Reihe von Leitzinserhöhungen wohl fürs Erste verstrichen sei. Ohne Inflationsdruck würden Staatsanleihen damit auf niedrigen Werten und in engen Bandbreiten verharren, vor allem in der Eurozone, wo die politische und wirtschaftliche Unsicherheit mit Blick auf den Brexit ebenfalls auf den Renditen laste. An dieser Wahrnehmung sollte sich auch in dieser Woche wenig ändern, und die Handelsspanne für Bundrenditen (zehn Jahre) sollte weiterhin zwischen 6 und 15 Basispunkten liegen. (Ausgabe vom 18.02.2019) (19.02.2019/alc/a/a) ...

