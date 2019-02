Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Chefvolkswirt Peter Praet hat angedeutet, dass die Notenbank eine Anpassung ihrer "forward guidance" vornehmen könnte, falls sich die Wirtschaft in der Eurozone schwächer entwickeln sollte als bisher angenommen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Ähnlich habe sich zuvor auch EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau geäußert, der die Abkühlung der europäischen Wirtschaft zudem als "erheblich" bezeichnet habe. Als Reaktion auf die Stellungnahmen hätten die Kurse u. a. italienischer und portugiesischer Staatsanleihen vor allem im kürzeren Laufzeitenbereich gestern merklich zugelegt. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die EZB weder in diesem noch im nächsten Jahr eine Leitzinserhöhung beschließen werde. (19.02.2019/alc/a/a) ...

