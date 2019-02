BERLIN/BRÜSSEL (Dow Jones)--Das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten haben sich darauf geeinigt, dass schwere Nutzfahrzeuge in den nächsten Jahren deutlich weniger Kohlendioxid in die Luft blasen dürfen. Neue Lkw müssen den CO2-Ausstoß um 30 Prozent bis 2030 im Vergleich zu 2019 senken, wie die EU-Kommission mitteilte. In einem Zwischenschritt bis 2025 müssen es 15 Prozent weniger sein.

"Wir machen dreckigen Lkw mit den ersten rechtlich bindenden EU-Standards zur Reduzierung von Emissionen ein Ende", erklärte EU-Klimakommissar Miguel Arias Canete. Für die Industrie sei das eine Chance, mit Innovationen ihre führende Stellung in der Welt bei sauberen Fahrzeugen zu untermauern.

Die Industrie kam hingegen zu einer ganz anderen Bewertung. Der europäische Herstellerverband ACEA ist "hochgradig besorgt wegen der ehrgeizigen CO2-Einsparziele". Der Verband beklagte, dass derzeit die Voraussetzungen fehlten, um die Ziele erfüllen zu können. Weder gebe es Ladestationen für Elektro-Laster noch genügend Tankstellen für grüne Kraftstoffe, warnte ACEA-Generalsekretär Erik Jonnaert. "Wir können nicht von Fuhrunternehmen erwarten, Elektro- oder mit alternativen Kraftstoffen angetriebene Lkw ohne Geschäftsmodell dafür zu kaufen", betonte er.

