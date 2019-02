Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat HSBC nach Zahlen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 700 auf 660 Pence gesenkt. Das Ergebnis der Bank im vierten Quartal sei schwach ausgefallen, weshalb er seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie um vier bis sechs Prozent gesenkt habe, schrieb Analyst Alastair Ryan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Aufwärtspotenzial der Aktie sei derzeit begrenzt./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2019 / 02:39 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-02-19/10:28

ISIN: GB0005405286